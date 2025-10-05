Rencontre avec un Maître Zen Firbeix
Rencontre avec un Maître Zen Firbeix dimanche 5 octobre 2025.
Rencontre avec un Maître Zen
Salle des fêtes Firbeix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Conférence par par Taiun Jean-Pierre Faure, Abbé du monastère Kanshoji
Conférence par par Taiun Jean-Pierre Faure, Abbé du monastère Kanshoji .
Salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 11 82 72
English : Rencontre avec un Maître Zen
Lecture by Taiun Jean-Pierre Faure, Abbot of Kanshoji Monastery
German : Rencontre avec un Maître Zen
Vortrag von Taiun Jean-Pierre Faure, Abt des Klosters Kanshoji
Italiano :
Conferenza di Taiun Jean-Pierre Faure, abate del monastero di Kanshoji
Espanol : Rencontre avec un Maître Zen
Conferencia de Taiun Jean-Pierre Faure, Abad del Monasterio de Kanshoji
L’événement Rencontre avec un Maître Zen Firbeix a été mis à jour le 2025-09-22 par Isle-Auvézère