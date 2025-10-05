Rencontre avec un Maître Zen Firbeix

Rencontre avec un Maître Zen Firbeix dimanche 5 octobre 2025.

Rencontre avec un Maître Zen

Salle des fêtes Firbeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Conférence par par Taiun Jean-Pierre Faure, Abbé du monastère Kanshoji

Conférence par par Taiun Jean-Pierre Faure, Abbé du monastère Kanshoji .

Salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 11 82 72

English : Rencontre avec un Maître Zen

Lecture by Taiun Jean-Pierre Faure, Abbot of Kanshoji Monastery

German : Rencontre avec un Maître Zen

Vortrag von Taiun Jean-Pierre Faure, Abt des Klosters Kanshoji

Italiano :

Conferenza di Taiun Jean-Pierre Faure, abate del monastero di Kanshoji

Espanol : Rencontre avec un Maître Zen

Conferencia de Taiun Jean-Pierre Faure, Abad del Monasterio de Kanshoji

L’événement Rencontre avec un Maître Zen Firbeix a été mis à jour le 2025-09-22 par Isle-Auvézère