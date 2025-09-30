Rencontre avec un oenologue Maison de le truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Maison de le truffe et du Tricastin 2 rue de la république Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 20:00:00

2025-09-30

Rencontre avec un œnologue ! Marie-José Richaud de l’Université du vin de Suze-la-Rousse viendra nous donner les clés pour s’initier à la dégustation avec les vins de l’AOP Grignan-les-Adhémar.

Maison de le truffe et du Tricastin 2 rue de la république Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 29 contact@epic-sp3c.fr

English :

Meet an ?nologist! Marie-José Richaud from the Université du Vin de Suze-la-Rousse will give us the keys to tasting wines from the Grignan-les-Adhémar PDO.

German :

Treffen mit einem ?nologen! Marie-José Richaud von der Weinuniversität in Suze-la-Rousse wird kommen und uns die Schlüssel für die Einführung in die Weinprobe mit den Weinen der AOP Grignan-les-Adhémar geben.

Italiano :

Incontro con un nologo! Marie-José Richaud dell’Université du Vin di Suze-la-Rousse ci darà le chiavi per imparare a degustare i vini della DOP Grignan-les-Adhémar.

Espanol :

Conozca a una nóloga Marie-José Richaud, de la Universidad del Vino de Suze-la-Rousse, nos dará las claves para aprender a catar los vinos de la DOP Grignan-les-Adhémar.

