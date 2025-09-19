Rencontre avec un orfèvre Meilleur Ouvrier de France Archéosite de Montans Montans

Rencontre avec un orfèvre Meilleur Ouvrier de France 19 et 20 septembre Archéosite de Montans Tarn

Accès libre et gratuit.

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Antoine Legouy est ciseleur-orfèvre reconnu Meilleur Ouvrier de France. Il a été chargé de la reconstitution du torque de Montans, notamment grâce à sa maîtrise d’une technique rare, la ciselure, et sous la direction scientifique de Barbara Armbruster, directrice de recherche au CNRS et du Centre archéologique de Montans.

Il sera présent lors de l’inauguration de l’exposition vendredi 19 septembre entre 18h et 21h ainsi que samedi entre 10h-12h et 14h-17h afin d’échanger avec vous sur son savoir-faire, son expérience et cette aventure inédite d’archéologie expérimentale.

Archéosite de Montans 33 Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, France

© Guillaume Levelu – Antoine Legouy dans son atelier Saint-Eloi