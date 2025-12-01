Rencontre avec un photographe animalier : Jonathan Doval Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Rencontre avec un photographe animalier : Jonathan Doval Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 10 décembre 2025.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU MONDE MARIN !



La synergie de ses deux passions et son profond intérêt pour

le monde marin et la photographie ont fini par le conduire dans les régions

arctiques de la Norvège. C’est dans cet univers que Jonathan part régulièrement

plonger au milieu des orques et des baleines pour y ramener des clichés et

vidéos d’une intense émotion. Habitant en région parisienne, c’est également dans nos

villes et forêts que Jonathan ne cesse

de contempler et photographier la faune sauvage.

Le mercredi 10 décembre | 14h30 À partir de 9 ans, sur inscription

sur inscription

Durée : 1h30

Jonathan Doval ; Crédits : Jonathan Doval

Du 9 au 20 décembre exposition de photos de Jonathan Doval

Accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse

Passionné depuis toujours par le monde animal, Jonathan est également un globe-trotter avéré.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T15:30:00+01:00

fin : 2025-12-10T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T14:30:00+02:00_2025-12-10T16:00:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/