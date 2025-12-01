Rencontre avec un photographe animalier : Jonathan Doval Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Rencontre avec un photographe animalier : Jonathan Doval Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 10 décembre 2025.
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU MONDE MARIN !
La synergie de ses deux passions et son profond intérêt pour
le monde marin et la photographie ont fini par le conduire dans les régions
arctiques de la Norvège. C’est dans cet univers que Jonathan part régulièrement
plonger au milieu des orques et des baleines pour y ramener des clichés et
vidéos d’une intense émotion. Habitant en région parisienne, c’est également dans nos
villes et forêts que Jonathan ne cesse
de contempler et photographier la faune sauvage.
Le mercredi 10 décembre | 14h30
À partir de 9 ans, sur inscription
sur inscription
Durée : 1h30
Du 9 au 20 décembre
exposition de photos de Jonathan Doval
Accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse
Passionné depuis toujours par le monde animal, Jonathan est également un globe-trotter avéré.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 9 ans.
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/