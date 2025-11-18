Rencontre avec un sous-marinier Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-en-Cotentin

Rencontre avec un sous-marinier

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-03-21 15:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Accompagné d’un sous-marinier, embarquez pour une aventure passionnante ! Entre anecdotes et expériences de vie à bord, partez à la découverte du quotidien hors du commun de ceux qui vivent sous la mer lors de missions de 70 jours, totalement coupés du monde.

Prévoyez environ 1h15 d’échange.

Autres dates et information complémentaire sur citedelamer.com. Réservation en ligne uniquement.

Cette visite s’adresse à un public de 5 ans minimum. Pour des raisons de configuration de lieu (escaliers), cette visite n’est pas accessible aux personnes en fauteuil. .

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 20 26 69

