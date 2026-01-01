Rencontre avec un trufficulteur Maison de la truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Rencontre avec un trufficulteur Maison de la truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux mardi 27 janvier 2026.
Rencontre avec un trufficulteur
Maison de la truffe et du Tricastin 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 18:00:00
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Rencontre avec un trufficulteur 1er rendez-vous de l’année 2026 !
.
Maison de la truffe et du Tricastin 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 29 contact@epic-sp3c.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting with a truffle grower: 1st appointment of the year 2026!
L’événement Rencontre avec un trufficulteur Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence