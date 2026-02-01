Rencontre avec un trufficulteur Maison de la truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Rencontre avec un trufficulteur Maison de la truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux mardi 24 février 2026.
Rencontre avec un trufficulteur
Maison de la truffe et du Tricastin 2 Rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2026-02-24 18:00:00
fin : 2026-02-24 19:30:00
2026-02-24
Chaque fin de mois, vous avez rendez-vous avec un trufficulteur à la Maison de la Truffe.
Maison de la truffe et du Tricastin 2 Rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 29 contact@epic-sp3c.fr
At the end of each month, meet a truffle grower at the Maison de la Truffe.
