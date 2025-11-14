Rencontre avec une autrice Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Rencontre avec une autrice

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

Date(s) :

2025-11-14

A la rencontre d’une autrice Elitza GUEORGUIEVA.

Pour découvrir son oeuvre (romans et film) https://urls.fr/F0phCW

Dédicaces avec la librairie La Fabrique.

Dans le cadre du Festival Au fil des ailes organisé par Interbibly

Entrée gratuite.Adultes

0 .

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

English :

Meet author Elitza GUEORGUIEVA.

Discover her work (novels and film): https://urls.fr/F0phCW

Signing sessions with La Fabrique bookshop.

As part of the Festival Au fil des ailes organized by Interbibly

Free admission.

German :

Ein Treffen mit der Autorin Elitza GUEORGUIEVA.

Um ihr Werk (Romane und Film) kennenzulernen https://urls.fr/F0phCW

Autogrammstunde mit der Buchhandlung La Fabrique.

Im Rahmen des Festivals Au fil des ailes, das von Interbibly organisiert wird

Freier Eintritt.

Italiano :

Incontra l’autrice Elitza GUEORGUIEVA.

Scoprite le sue opere (romanzi e film): https://urls.fr/F0phCW

Sessioni di firma con la libreria La Fabrique.

Nell’ambito del Festival Au fil des ailes, organizzato da Interbibly

Ingresso libero.

Espanol :

Conozca a la autora Elitza GUEORGUIEVA.

Descubra su obra (novelas y películas): https://urls.fr/F0phCW

Sesiones de firmas con la librería La Fabrique.

En el marco del Festival Au fil des ailes organizado por Interbibly

Entrada gratuita.

L’événement Rencontre avec une autrice Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-21 par OT SUD MEUSE