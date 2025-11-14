Rencontre avec une autrice Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
A la rencontre d’une autrice Elitza GUEORGUIEVA.
Pour découvrir son oeuvre (romans et film) https://urls.fr/F0phCW
Dédicaces avec la librairie La Fabrique.
Dans le cadre du Festival Au fil des ailes organisé par Interbibly
Entrée gratuite.Adultes
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
English :
Meet author Elitza GUEORGUIEVA.
Discover her work (novels and film): https://urls.fr/F0phCW
Signing sessions with La Fabrique bookshop.
As part of the Festival Au fil des ailes organized by Interbibly
Free admission.
German :
Ein Treffen mit der Autorin Elitza GUEORGUIEVA.
Um ihr Werk (Romane und Film) kennenzulernen https://urls.fr/F0phCW
Autogrammstunde mit der Buchhandlung La Fabrique.
Im Rahmen des Festivals Au fil des ailes, das von Interbibly organisiert wird
Freier Eintritt.
Italiano :
Incontra l’autrice Elitza GUEORGUIEVA.
Scoprite le sue opere (romanzi e film): https://urls.fr/F0phCW
Sessioni di firma con la libreria La Fabrique.
Nell’ambito del Festival Au fil des ailes, organizzato da Interbibly
Ingresso libero.
Espanol :
Conozca a la autora Elitza GUEORGUIEVA.
Descubra su obra (novelas y películas): https://urls.fr/F0phCW
Sesiones de firmas con la librería La Fabrique.
En el marco del Festival Au fil des ailes organizado por Interbibly
Entrada gratuita.
L’événement Rencontre avec une autrice Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-21 par OT SUD MEUSE