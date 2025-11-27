Rencontre avec une autrice bisontine Médiathèque Les arcades Orchamps-Vennes

Rencontre avec une autrice bisontine

Médiathèque Les arcades 1 Place Saint-Pierre Orchamps-Vennes Doubs

Dans le cadre du festival des Petites Fugues 2025 et en partenariat avec la médiathèque des Premiers Sapins, nous avons la chance d’accueillir Madame Caroline DEYNS le jeudi 27 novembre à 19h à la médiathèque Les arcades à Orchamps-Vennes.

Nous parlerons de ces deux derniers livres, Trencadis et MURmur, l’un sur l’artiste Niki de Saint Phalle et l’autre sur l’avortement.

Moment d’échanges privilégiés avec l’autrice, discussions autour d’une petite collation. Réservez votre soirée !

Entrée libre .

