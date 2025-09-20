Rencontre avec une fresquiste Le Potager du Dauphin Meudon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Lillia Baudo, maître artisan d’art fresquiste, partage son savoir-faire ancestral de la fresque.

Installée avec son chevalet, elle fait revivre la technique a fresco, peignant directement sur enduit frais sous les yeux du public.

Sa démonstration, vivante et accessible à tous, permet de découvrir les gestes précis, la préparation de l’enduit et l’art des pigments naturels, dans un échange privilégié avec l’artiste.https://www.lilliabaudo.com/d-tails-et-inscription/journees-europeennes-du-patrimoine-1

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Journées européennes du patrimoine 2025

Lillia Baudo