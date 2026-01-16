Rencontre avec une mangaka française et atelier dessin Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Rencontre avec une mangaka française et atelier dessin

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Rencontre avec Stéphanie Le Chevalier, une Mangaka française suivie d’un atelier dessin.

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

English :

Meet Stéphanie Le Chevalier, a French Mangaka, followed by a drawing workshop.

