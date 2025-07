Rencontre avec une oléicultrice au Domaine Plan de Fossan Plan Fossan Martigues

Samedi 6 septembre 2025 de 10h à 11h30.

Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 11h30. Plan Fossan Domaine Plan de Fossan Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-10-18 11:30:00

2025-09-06 2025-10-18

Partez à la découverte des secrets de l’huile d’olive à travers une visite unique au cœur d’une oliveraie ensoleillée à Martigues.

Que vous soyez amateur de nature, passionné de terroir ou curieux des saveurs méditerranéennes, cette expérience immersive dans le monde de l’oléiculture vous ravira !



Déroulement de la visite



Exploration de l’oliveraie Commencez par une balade au sein d’une magnifique oliveraie, où vous en apprendrez davantage sur les variétés d’olives, les techniques de culture et le travail passionné de la productrice.



Découverte de l’atelier de transformation Plongez ensuite dans l’atelier pour comprendre les étapes de fabrication de l’huile d’olive, de la récolte à l’extraction, en passant par les secrets de la transformation artisanale.



Dégustation commentée Pour clore cette visite, savourez une dégustation commentée d’huiles d’olive d’exception. Apprenez à reconnaître les subtilités des saveurs, des arômes fruités aux notes poivrées.



Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience authentique à Martigues. .

Plan Fossan Domaine Plan de Fossan Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Discover the secrets of olive oil through a unique visit to the heart of a sunny olive grove in Martigues.

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse des Olivenöls bei einem einzigartigen Besuch im Herzen eines sonnigen Olivenhains in Martigues.

Italiano :

Scoprite i segreti dell’olio d’oliva con un tour unico in un oliveto soleggiato a Martigues.

Espanol :

Descubra los secretos del aceite de oliva a través de una visita única al corazón de un olivar soleado en Martigues.

