Rencontre avec une oléicultrice au Domaine Plan de Fossan, Plan Fossan Martigues

Rencontre avec une oléicultrice au Domaine Plan de Fossan

Samedi 4 avril 2026 de 10h à 11h30.

Samedi 2 mai 2026 de 10h à 11h30.

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 11h30.

Vendredi 17 juillet 2026 de 18h à 19h30.

Vendredi 14 août 2026 de 18h à 19h30.

Samedi 12 septembre 2026 de 10h à 11h30. Plan Fossan Domaine Plan de Fossan Martigues Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte des secrets de l’huile d’olive à travers une visite unique au cœur d’une oliveraie ensoleillée à Martigues.

Que vous soyez amateur de nature, passionné de terroir ou curieux des saveurs méditerranéennes, cette expérience immersive dans le monde de l’oléiculture vous ravira !



Déroulement de la visite



Exploration de l’oliveraie Commencez par une balade au sein d’une magnifique oliveraie, où vous en apprendrez davantage sur les variétés d’olives, les techniques de culture et le travail passionné de la productrice.



Découverte de l’atelier de transformation Plongez ensuite dans l’atelier pour comprendre les étapes de fabrication de l’huile d’olive, de la récolte à l’extraction, en passant par les secrets de la transformation artisanale.



Dégustation commentée Pour clore cette visite, savourez une dégustation commentée d’huiles d’olive d’exception. Apprenez à reconnaître les subtilités des saveurs, des arômes fruités aux notes poivrées.



Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience authentique à Martigues. .

Plan Fossan Domaine Plan de Fossan Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Discover the secrets of olive oil through a unique visit to the heart of a sunny olive grove in Martigues.

