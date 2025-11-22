RENCONTRE AVEC UNE PALÉOBOTANISTE À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ LOCALE Lodève

RENCONTRE AVEC UNE PALÉOBOTANISTE À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ LOCALE

Square Georges Auric Lodève Hérault

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Une occasion unique d’échanger avec une spécialiste sur les plantes et paysages du lodévois il y a plus de 300 millions d’années !

Au cœur du parcours Traces du vivant , dans la salle consacrée au Carbonifère, Anne-Laure Decombeix, paléobotaniste au CNRS, vous présente plusieurs fossiles de végétaux trouvés dans la région et vous explique en quoi ils ont permis de reconstituer les paysages disparus. C’est également l’occasion de découvrir concrètement la méthodologie scientifique de l’anatomie comparée appliquée aux espèces végétales.

avec Anne-Laure Decombeix, paléobotaniste au CNRS et rattachée au laboratoire AMAP à Montpellier

Cette rencontre est l’un des 5 rendez-vous l’œil du scientifique proposés autour de l’exposition Anatomie comparée des espèces imaginaires.

de 16h à 17h atelier adulte .

