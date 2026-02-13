Rencontre avec une personne de l’équipe du GAPS, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Rencontre avec une personne de l’équipe du GAPS Samedi 21 mars, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00

Le GAPS (Groupe d’aide psychologique et sociale) a accompagné à Bordeaux, de 1988 à 2024, les personnes les plus vulnérables vivant avec le VIH.

Durant ces 36 années, le GAPS, composé d’une équipe pluridisciplinaire (assistante sociale, chargé d’insertion, médiateur santé, psychologue…), a proposé un soutien précieux et global à ces personnes. Suite à l’arrêt des financements publics, cette association a fermé ses portes en 2025.

Lors de cette rencontre, un pan de cette histoire sera partagé et relié aux besoins actuels des personnes vivant avec le VIH.

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de la saison culturelle Bordeaux ville sans sida

