Rencontre avec une préhistorienne Mairie de Plazac Plazac

Rencontre avec une préhistorienne Samedi 4 octobre, 11h00 Mairie de Plazac Dordogne

Pour célébrer les Bibli en folie ce Samedi 4 Octobre à Plazac à 11h à la salle de réunion au-dessus de la Mairie.

Venez nombreux rencontrer Guilaine MERLY, enseignante et qui est très attachée à ses études de préhistoriennes.

Elle partagera avec nous son expérience pour transmettre aux enfants et adolescents la vie de nos si lointains ancêtres qui n’avaient pas encore inventé l’écriture.

Mairie de Plazac 4 route principale 24580 Plazac

