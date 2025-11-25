Rencontre avec Valentine Goby Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Valentine Goby

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25 19:00:00

2025-11-25

Tout à la fois récit initiatique, chronique familiale et fiction autobiographique, Le palmier est le roman d’une héroïne qui, comme l’autrice elle-même, fut très tôt confrontée à l’enchantement et à l’effroi.

Il est aussi une fascinante enquête, intime et poétique, sur l’univers de la parfumerie, le territoire de l’enfance, les pouvoirs de l’imaginaire et l’aventure de l’écriture.

Le palmier éd. Actes Sud

