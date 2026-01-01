Rencontre avec Valentine Goby Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier

Rencontre avec Valentine Goby

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 18:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Le Temps d’un livre .

Rencontrez Valentine Goby, elle a publié une quinzaine de romans, de nouvelles et de livres pour enfants, et a reçu de nombreux prix littéraires pour son travail. Elle viendra parler principalement de son dernier livre Le Palmier publié aux éditions Actes Sud, en août 2025. Tout public. .

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 contact@letempsdunlivre-pontarlier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Valentine Goby

L’événement Rencontre avec Valentine Goby Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS