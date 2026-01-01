Rencontre avec Valentine Goby Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier
Rencontre avec Valentine Goby Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier jeudi 26 février 2026.
Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 18:30:00
2026-02-26
Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Le Temps d’un livre .
Rencontrez Valentine Goby, elle a publié une quinzaine de romans, de nouvelles et de livres pour enfants, et a reçu de nombreux prix littéraires pour son travail. Elle viendra parler principalement de son dernier livre Le Palmier publié aux éditions Actes Sud, en août 2025. Tout public. .
Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 contact@letempsdunlivre-pontarlier.fr
