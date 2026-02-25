Rencontre avec Valérie Bonneton pour L’Affaire Laura Stern Forum des images Paris

Comment écrit-on, réalise-t-on, incarne-t-on une série ? Télérama reçoit avec Série Series celles et ceux qui font les séries pour une masterclass sur le processus créatif.

Cette nouvelle rencontre au Forum des images revient sur la série L’Affaire Laura Stern, disponible sur HBO Max, et sur la plateforme France.tv. Nourrie de témoignages recueillis auprès d’associations, cette minisérie s’ancre dans le vécu de femmes victimes de violences, tout en imaginant une intrigue policière et judiciaire autour de Laura Stern, une aidante qui franchit la ligne rouge pour éviter le pire à ses protégées. Magistralement interprétée par Valérie Bonneton, loin du rôle de Fabienne Lepic dans Fais pas ci, Fais pas ça, cette anti-héroïne ouvre le débat. Entre réalisme et fiction, comment changer de regard sur le féminicide ?

Venez en discuter avec Valérie Bonneton en personne, la co-scénariste de L’Affaire Laura Stern, Marie Kremer (vue devant la caméra dans Un Village français), et de son réalisateur Akim Isker (PJ).

Rencontre animée par Caroline Veunac, journaliste à Télérama.

Le Forum des images reçoit l’équipe de la série L’Affaire Laura Stern, dans le cadre des Rendez-vous en série de Télérama.

Le mardi 03 mars 2026

de 19h00 à 20h30

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

https://www.forumdesimages.fr/laffaire-laura-stern-quand-les-series-changent-de-regard-sur-le-feminicide +33144766300 contact@forumdesimages.fr



