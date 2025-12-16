Rencontre avec Vanessa Schneider Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 –

Gratuit : oui Adulte

Vanessa Schneider est journaliste, romancière et essayiste. Diplômée de Sciences Po et du Centre de formation des journalistes, elle a travaillé pour Libération, Marianne et Le Monde où elle est grand reporter. Elle explore les secrets familiaux et les fractures sociales dans des romans comme Tu t’appelais Maria Schneider (2018), La Fille de Deauville (2022) et La Peau dure (2025), mêlant intime et mémoire collective.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



