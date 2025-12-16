Rencontre avec Vanessa Schneider Médiathèque Floresca Guépin Nantes
Rencontre avec Vanessa Schneider Médiathèque Floresca Guépin Nantes samedi 21 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 –
Gratuit : oui Adulte
Vanessa Schneider est journaliste, romancière et essayiste. Diplômée de Sciences Po et du Centre de formation des journalistes, elle a travaillé pour Libération, Marianne et Le Monde où elle est grand reporter. Elle explore les secrets familiaux et les fractures sociales dans des romans comme Tu t’appelais Maria Schneider (2018), La Fille de Deauville (2022) et La Peau dure (2025), mêlant intime et mémoire collective.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Floresca Guépin et trouvez le meilleur itinéraire