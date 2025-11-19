Rencontre avec Vassili Zorki (Festival Lettres du Monde) La folie en tête La Réole

Rencontre avec Vassili Zorki (Festival Lettres du Monde)

Musicien, scénariste, réalisateur, journaliste, Vassili Zorki est né à Moscou en 1984 dans une famille de sociologues. Il y a vécu jusqu’en 2022, année où, farouchement opposé à la guerre menée par la Russie en Ukraine, il s’exile à Vilnius.

La roue du diable est un récit autobiographique haut en couleurs, rythmé, parfois drôle, toujours bouleversant. .

La folie en tête 32 RUE ANDRE BENAC La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com

