Rencontre avec Vassili Zorki (Festival Lettres du Monde) La folie en tête La Réole

La folie en tête 32 RUE ANDRE BENAC La Réole Gironde
Musicien, scénariste, réalisateur, journaliste, Vassili Zorki est né à Moscou en 1984 dans une famille de sociologues. Il y a vécu jusqu’en 2022, année où, farouchement opposé à la guerre menée par la Russie en Ukraine, il s’exile à Vilnius.
La roue du diable est un récit autobiographique haut en couleurs, rythmé, parfois drôle, toujours bouleversant. .
La folie en tête 32 RUE ANDRE BENAC La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com
