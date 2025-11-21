Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec Vassili Zorki Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Rencontre avec Vassili Zorki Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Rencontre avec Vassili Zorki Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles vendredi 21 novembre 2025.

Rencontre avec Vassili Zorki Vendredi 21 novembre, 19h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T20:30:00
Fin : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T20:30:00

Musicien, scénariste, réalisateur, journaliste, Vassili Zorki est né à Moscou en 1984 dans une famille de sociologues. Il y a vécu jusqu’en 2022, année où, farouchement opposé à la guerre menée par la Russie en Ukraine, il s’exile à Vilnius. Il vit actuellement à Paris. La roue du diable est un récit autobiographique haut en couleurs, rythmé, parfois drôle, toujours bouleversant.
VENDREDI 21 NOVEMBRE
> ST-MEDARD-EN-JALLES / Médiathèque Léopold Sédar Senghor, 19h30​

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lettresdumonde33.com/ »}]
Rencontre avec Vassili Zorki le 21 novembre Livre Auteur

Natalia Butinova