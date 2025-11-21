Rencontre avec Vassili Zorki Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles
Rencontre avec Vassili Zorki Vendredi 21 novembre, 19h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T20:30:00
Fin : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T20:30:00
Musicien, scénariste, réalisateur, journaliste, Vassili Zorki est né à Moscou en 1984 dans une famille de sociologues. Il y a vécu jusqu’en 2022, année où, farouchement opposé à la guerre menée par la Russie en Ukraine, il s’exile à Vilnius. Il vit actuellement à Paris. La roue du diable est un récit autobiographique haut en couleurs, rythmé, parfois drôle, toujours bouleversant.
