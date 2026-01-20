Rencontre avec Véro Cazot Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme
Rencontre avec Véro Cazot Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme samedi 21 mars 2026.
Rencontre avec Véro Cazot
Place Petite Rosselle Médiathèque de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Viens rencontrer Véro Cazot, la scénariste de la bande dessinée Mi-Mouche , en compétition pour le prix Dans ta bulle !
.
Place Petite Rosselle Médiathèque de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 89 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet Véro Cazot, writer of the comic strip Mi-Mouche , in competition for the Dans ta bulle prize!
L’événement Rencontre avec Véro Cazot Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême