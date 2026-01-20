Rencontre avec Véro Cazot Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme

Rencontre avec Véro Cazot

Médiathèque de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme Charente

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Viens rencontrer Véro Cazot, la scénariste de la bande dessinée Mi-Mouche , en compétition pour le prix Dans ta bulle !

Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine

Come and meet Véro Cazot, writer of the comic strip Mi-Mouche , in competition for the Dans ta bulle prize!

