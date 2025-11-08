Rencontre avec Véronique Willmann Rulleau Rue Gabriel Marty Veules-les-Roses
Rencontre avec Véronique Willmann Rulleau Rue Gabriel Marty Veules-les-Roses samedi 8 novembre 2025.
Rencontre avec Véronique Willmann Rulleau
Rue Gabriel Marty Les mondes de Zulma Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Des aiguilles plein la bouche (signes et balises, avril 2025) de son dernier roman
L’autrice vient à votre rencontre
A la librairie les mondes de Zulma à 18h00
Entrée libre .
Rue Gabriel Marty Les mondes de Zulma Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 81 53 47 contact@lesmondesdezulma.fr
English : Rencontre avec Véronique Willmann Rulleau
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec Véronique Willmann Rulleau Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre