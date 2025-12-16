Rencontre avec Victor Jestin Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Né à Nantes en 1994, Victor Jestin est un écrivain français formé au Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle. Il publie en 2019 La Chaleur (prix Femina des lycéens), suivi de L’Homme qui danse en 2022 et La Mauvaise Joueuse en 2025. Ses romans, marqués par une tension dramatique et des décors ordinaires, explorent solitude et mal-être contemporain.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



