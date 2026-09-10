Rencontre avec Vincent Beaume et sa Caméra Obscura, Quercy Généreux – Bureau d’information touristique du Quercy Caussadais, Montpezat-de-Quercy

Informations pratiques

Rencontre avec Vincent Beaume et sa Caméra Obscura Dimanche 20 septembre, 10h00 Quercy Généreux – Bureau d’information touristique du Quercy Caussadais Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Vincent Beaume présentera l’exposition de photographies « Les gestes du Paysage », réalisée à l’issue de sa résidence mission sur les paysages en polyculture. Puis découvrez avec l’artiste la magie de la lumière grâce à sa Caméra Obscura.

L’exposition présente les photographies de Vincent Beaume et celles prises par les agriculteurs et les habitants, dont les enfants du CLAN et des écoles maternelles et élémentaires, lors de sa résidence mission à Montpezat-de-Quercy et Labastide-de-Penne.

Sans réservation.

Organisé par le PETR du Pays Midi-Quercy et l’Office de tourisme du Quercy Caussadais à l’occasion du Bicentenaire de la photographie.

Quercy Généreux – Bureau d’information touristique du Quercy Caussadais 24 boulevard des Fossés, 82270 Montpezat-de-Quercy Montpezat-de-Quercy 82270 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04

Vincent Beaume présentera l’exposition de photographies « Les gestes du Paysage », réalisée à l’issue de sa résidence mission sur les paysages en polyculture. Puis découvrez avec l’artiste la magie de …

©Vincent Beaume