Rencontre avec Vincent Crouzet Thionville vendredi 13 février 2026.
34 rue de la Tour Thionville Moselle
Vendredi 2026-02-13 19:00:00
2026-02-13
Rencontrez Vincent Crouzet, écrivain, auteur et ancien agent de terrain pour la DGSE
34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est
English :
Meet Vincent Crouzet, writer, author and former DGSE field agent
