Rencontre avec Vincent Metzger pour « Willy Ronis écriture/ photographie » paru chez L’Harmattan, collection Eidos série Artiste.

Une étude sur les relations entre le texte et l’image dans les œuvres photographiques de Willy Ronis. Comment parler de photographie ? Dire qu’une photo peut remplacer mille mots ? Et si, plutôt que de substitution, on se préoccupait de relations de coexistence entre les deux domaines du texte et de l’image ? Si, sans négliger les moments de rivalité, on parlait de voisinages, de négociations, voire de complicité ? .

