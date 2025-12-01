Rencontre avec Vincent Périat, auteur de l’Atlas inutile de Paris, en compagnie des éditions Le Tripode Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Rencontre avec Vincent Périat, auteur de l’Atlas inutile de Paris, en compagnie des éditions Le Tripode Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris vendredi 12 décembre 2025.

Vous n’êtes sans doute pas passés à côté d’une librairie, fin 2024, sans voir le livre de Vincent Périat mis en avant. Dès sa parution les critiques fusent, dithyrambiques !

» À l’origine, il y a Paris. Et un flâneur infatigable qui explore ses deux rives depuis des années. De cette expérience amoureuse, il a distillé au fil des jours 100 cartes incongrues. Sur chacune se dessine une vision : on y découvre ainsi toutes les rues depuis lesquelles on peut apercevoir la Tour Eiffel, celles où les barricades avaient été installées lors de la Commune de 1871, les quartiers définis selon la provenance de l’eau dans votre robinet, les îles disparues que l’on trouvait autrefois sur la Seine, le trajet du premier vol habité (en montgolfière)…

Cet Atlas inutile est une invitation graphique à un voyage poétique, à la rencontre de choses oubliées, et d’autres qui sont sous notre nez sans qu’on y prête attention. Les cartes se succèdent et s’accumulent dans un plaisir du détail, de l’anecdote et de la contemplation, enfin dans une balade à travers l’inutile, à la (re)découverte d’une ville cent fois immense. » (éditions Le Tripode)

La rencontre sera suivie d’une vente de livres et d’une dédicace.

Sur réservation auprès des bibliothécaires à partir du 21 novembre

La bibliothèque Arthur Rimbaud est ravie de vous inviter à une rencontre avec Vincent Périat et les éditions Le Tripode, nos voisins !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr