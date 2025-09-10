Rencontre avec… Violaine Berot Librairie La Curieuse Arudy

Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Église Arudy Pyrénées-Atlantiques

Pour fêter les 5 ans de la librairie, La Curieuse invite Violaine Bérot pour présenter son nouveau roman, « Du côté des vivants », éd. Buchet Chastel.

Dans une chambre d’hôpital, deux hommes Greg, qui refuse de poursuivre sa chimiothérapie après avoir frôlé la mort, et Alphonse, un vieil homme résigné, qui pense que l’heure est venue pour lui de partir. Autour d’eux, défile un chœur de présences médecin, aide-soignante, ami fidèle, jeune fille étrange… Et dans l’ombre, les morts de chacun, silencieux, mais tenaces, qui rôdent encore, attachés à ce qu’ils ont laissé.

Avec une écriture sobre et poignante, Violaine Bérot tisse un récit choral sur les liens invisibles entre les vivants et les absents, la ténacité de l’amour et les choix intimes face à la fin. Un roman profondément humain, traversé de lumière et de questions essentielles. .

