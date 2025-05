Rencontre avec Violaine Giacomotto-Charra – Grand-Théâtre Bordeaux, 3 juin 2025 16:00, Bordeaux.

Début : 2025-06-03T18:00:00+02:00 – 2025-06-03T19:30:00+02:00

En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux.

« C’est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble » écrit Michel de Montaigne (1533-1592). C’est encore plus harmonieux quand la musique vient se joindre aux textes de cet immense écrivain qui vécut longtemps à Bordeaux. Au fil des œuvres de ses contemporains, on sent comment son style littéraire et ses sujets d’inspiration sont si proches des voix et des instruments de la Renaissance.

Conférence- lecture suivie du concert « Montaigne en musique » à 20h. Concert payant sur réservation obligatoire via le lien suivant : https://www.opera-bordeaux.com/baroque-montaigne-en-musique-57892#a-propos

Entrée pour la conférence libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Grand-Théâtre Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

