Rencontre avec Will Menter – Avenue de l’Abbaye Pontigny, 17 mai 2025 16:30, Pontigny.

Début : 2025-05-17 16:30:00

Will construit des sculptures sonores à partir d’éléments naturels comme le bois, l’ardoise, l’eau, la terre. A ses côtés, expérimentez ses œuvres, et explorer avec lui la manière dont les matériaux naturels produisent des sons doux et complexes. Il présentera ensuite sa démarche artistique. Cette rencontre sera suivie d’un moment de convivialité avec l’artiste. .

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny

Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@abbayepontigny.com

