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AGENDA · Lamballe-Armor

Rencontre avec Yan Pradeau Librairie La Cédille Lamballe-Armor

samedi 12 septembre 2026 · Librairie La Cédille · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Librairie La Cédille
Adresse
20 Rue de Lourmel
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Rencontre avec Yan Pradeau

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

La librairie la Cédille accueille Yan Pradeau pour une rencontre autour de son dernier roman Camarade maman (aux Éditions La Tribu).
Sur inscription.   .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51 

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English :

L’événement Rencontre avec Yan Pradeau Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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