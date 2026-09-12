Rencontre avec Yan Pradeau Librairie La Cédille Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Rencontre avec Yan Pradeau

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La librairie la Cédille accueille Yan Pradeau pour une rencontre autour de son dernier roman Camarade maman (aux Éditions La Tribu).

Sur inscription. .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

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English :

L’événement Rencontre avec Yan Pradeau Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor