Rencontre avec Yan Pradeau Librairie La Cédille Lamballe-Armor
samedi 12 septembre 2026 · Librairie La Cédille · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Rencontre avec Yan Pradeau
Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La librairie la Cédille accueille Yan Pradeau pour une rencontre autour de son dernier roman Camarade maman (aux Éditions La Tribu).
Sur inscription. .
Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51
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English :
L’événement Rencontre avec Yan Pradeau Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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