Rencontre avec Yann Le Crouhennec Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Rencontre avec Yann Le Crouhennec
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00
YANN LE CROUHENNEC, artiste international diplômé de l’Université Paris I PanthéonSorbonne, a exposé récemment à la Biennale d’Istanbul et à sa Foire Internationale d’Art Contemporain Art-Ist , ainsi qu’au Lichtenberg Museum de Berlin.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
English :
YANN LE CROUHENNEC, international artist and graduate of Université Paris I Panthéon-Sorbonne, recently exhibited at the Istanbul Biennial and its International Contemporary Art Fair Art-Ist , as well as at the Lichtenberg Museum in Berlin.
