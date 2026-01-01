Rencontre avec Yann Le Crouhennec Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Rencontre avec Yann Le Crouhennec

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

2026-01-31

YANN LE CROUHENNEC, artiste international diplômé de l’Université Paris I PanthéonSorbonne, a exposé récemment à la Biennale d’Istanbul et à sa Foire Internationale d’Art Contemporain Art-Ist , ainsi qu’au Lichtenberg Museum de Berlin.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

YANN LE CROUHENNEC, international artist and graduate of Université Paris I Panthéon-Sorbonne, recently exhibited at the Istanbul Biennial and its International Contemporary Art Fair Art-Ist , as well as at the Lichtenberg Museum in Berlin.

