Rencontre avec Yannick Alléno – Réinventer le sushi Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Chef le plus étoilé au monde et figure majeure de la gastronomie française, Yannick Alléno entretient depuis des années un lien privilégié avec le Japon, nourri par près de cinquante voyages. Lors d’un dialogue avec l’écrivaine et journaliste culinaire Chihiro Masui, il partagera sa fascination pour l’art du sushi et la manière dont il en propose une interprétation personnelle à travers ses restaurants L’Abysse, présents à Paris, Monte-Carlo et, plus récemment, à Osaka. Il évoquera également sa vision de la transmission, de l’innovation et des ponts possibles entre les traditions japonaises et la haute cuisine française.

Rencontre organisée dans le cadre de l’événement I LOVE SUSHI. Une exposition, des conférences, des ateliers et des projections de documentaires pour tout savoir sur l’histoire, la préparation et l’avenir de cet emblème de la gastronomie japonaise ! Du 20 janvier au 11 avril 2026.

Le chef Yannick Alléno nous raconte sa fascination pour l’art du sushi lors d’une conférence organisée dans le cadre de l’événement « I LOVE SUSHI ».

Le vendredi 23 janvier 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Public adultes.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/rencontre-avec-yannick-alleno-reinventer-le-sushi



