Rencontre avec Yves, gardien d’histoire Heugaise RDV parking Heugas

Rencontre avec Yves, gardien d’histoire Heugaise

RDV parking Place de la Gelouze Heugas Landes

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Yves vous fera découvrir les lieux pittoresques de Heugas; son église et la chapelle de Coudaingt tout en évoquant l’origine du village et sa physionomie particulière.

Limitée à 6 pers maximum sur réservation au 05 58 56 86 86, avant 18h la veille. .

