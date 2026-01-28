Rencontre avec Yves, gardien d’histoire Heugaise RDV parking Heugas
Rencontre avec Yves, gardien d’histoire Heugaise
RDV parking Place de la Gelouze Heugas Landes
Début : 2026-02-27
Yves vous fera découvrir les lieux pittoresques de Heugas; son église et la chapelle de Coudaingt tout en évoquant l’origine du village et sa physionomie particulière.
Limitée à 6 pers maximum sur réservation au 05 58 56 86 86, avant 18h la veille. .
RDV parking Place de la Gelouze Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
