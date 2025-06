Rencontre avec Yves Riguidel – Beuzeville 26 juin 2025 17:30

Eure

Rencontre avec Yves Riguidel 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 17:30:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Cet artiste vous emmènera dans son univers où ses croquis pris sur le vif vibrent d’énergie. Il partagera, avec vous, ses différentes pratiques artistiques.

Depuis plusieurs années, Yves Riguidel est l’invité de nombreux festivals où il croque l’ambiance et l’âme des événements en temps réel. Parmi eux Jazzitudes, Nomadzz, Paroles Paroles, Apéros jazz, Jazz sous les pommiers… Autant d’occasions où se rejoignent ses passions musique, danse, théâtre et ses pratiques artistiques.

Ce temps de rencontre sera suivi par le vernissage de l’exposition avec le partage d’un verre de l’amitié.

Gratuit Réservation conseillée

50 Rue Albert Sorel

Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

English : Rencontre avec Yves Riguidel

This artist will take you into his world, where his live sketches vibrate with energy. He will share with you his different artistic practices.

For several years, Yves Riguidel has been a guest at numerous festivals, sketching the atmosphere and soul of events in real time. Among them: Jazzitudes, Nomadzz, Paroles Paroles, Apéros jazz, Jazz sous les pommiers… So many occasions where his passions music, dance, theater and his artistic practices come together.

This meeting will be followed by the opening of the exhibition and the sharing of a friendly drink.

Free Reservations recommended

German :

Dieser Künstler wird Sie in seine Welt entführen, in der seine aus dem Leben gegriffenen Skizzen vor Energie vibrieren. Er wird mit Ihnen seine verschiedenen künstlerischen Praktiken teilen.

Seit mehreren Jahren ist Yves Riguidel Gast auf zahlreichen Festivals, wo er die Stimmung und die Seele der Veranstaltungen in Echtzeit skizziert. Dazu gehören: Jazzitudes, Nomadzz, Paroles Paroles, Apéros jazz, Jazz sous les pommiers… Bei all diesen Gelegenheiten treffen sich seine Leidenschaften Musik, Tanz, Theater und seine künstlerischen Praktiken.

Im Anschluss an diese Begegnung findet die Vernissage der Ausstellung statt, bei der ein Glas Freundschaft geteilt wird.

Kostenlos Reservierung empfohlen

Italiano :

Questo artista vi porterà nel suo mondo, dove i suoi schizzi di vita vibrano di energia. Condividerà con voi le sue diverse pratiche artistiche.

Da diversi anni Yves Riguidel è ospite di numerosi festival, disegnando in tempo reale l’atmosfera e l’anima degli eventi. Tra questi: Jazzitudes, Nomadzz, Paroles Paroles, Apéros jazz, Jazz sous les pommiers… Tante occasioni in cui le sue passioni musica, danza, teatro e le sue pratiche artistiche si incontrano.

L’incontro sarà seguito dall’inaugurazione della mostra e dalla condivisione di un aperitivo conviviale.

Gratuito Si consiglia la prenotazione

Espanol :

Este artista le llevará a su mundo, donde sus bocetos de vida vibran con energía. Compartirá contigo sus diferentes prácticas artísticas.

Desde hace varios años, Yves Riguidel participa como invitado en numerosos festivales, dibujando en tiempo real la atmósfera y el alma de los eventos. Entre ellos: Jazzitudes, Nomadzz, Paroles Paroles, Apéros jazz, Jazz sous les pommiers… Tantas ocasiones en las que sus pasiones -la música, la danza, el teatro- y sus prácticas artísticas se dan la mano.

Tras este encuentro, se inaugurará la exposición y se compartirá una copa amistosa.

Gratuito Se recomienda reservar

