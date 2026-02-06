Rencontre aveca Philippe UG le magicien du papier Médiathèque Arnac-Pompadour
Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze
Rencontre avec Philippe UG, le magicien du papier.
Atelier pop-up suivi d’une dédicace.
Pour les enfants de 5 à 11 ans (accompagnés par un adulte)
Réservation conseillée .
Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
