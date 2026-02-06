Rencontre aveca Philippe UG le magicien du papier Médiathèque Arnac-Pompadour

Rencontre aveca Philippe UG le magicien du papier

Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Rencontre avec Philippe UG, le magicien du papier.

Atelier pop-up suivi d’une dédicace.

Pour les enfants de 5 à 11 ans (accompagnés par un adulte)

Réservation conseillée .

Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre aveca Philippe UG le magicien du papier

L’événement Rencontre aveca Philippe UG le magicien du papier Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze