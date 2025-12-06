Rencontre bande-dessinée Rue Waldeck-Rousseau Dinan

Rencontre bande-dessinée

Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Mathurin Reto, pupille à Belle-Île

Une plongée dans la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-mer en compagnie de l’auteur et de l’illustrateur de la bande-dessinée Enfermé , Julien Hillion et Renan Coquin.

Salle Mathurin-Monier au 1er étage

En partenariat avec la librairie Le Grenier, dédicace en librairie à partir de 17h.

Public ado-adulte entrée libre .

Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque municipale Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

