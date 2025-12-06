Rencontre bande-dessinée Rue Waldeck-Rousseau Dinan
Rencontre bande-dessinée Rue Waldeck-Rousseau Dinan samedi 6 décembre 2025.
Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
Mathurin Reto, pupille à Belle-Île
Une plongée dans la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-mer en compagnie de l’auteur et de l’illustrateur de la bande-dessinée Enfermé , Julien Hillion et Renan Coquin.
Salle Mathurin-Monier au 1er étage
En partenariat avec la librairie Le Grenier, dédicace en librairie à partir de 17h.
Public ado-adulte entrée libre .
Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque municipale Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
