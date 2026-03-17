Rencontre Basile Mulciba La Galerne Le Havre

Rencontre Basile Mulciba

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

À travers ce roman, Basile Mulciba offre aux Havrais (et à tous les lecteurs !) l’occasion de se plonger dans Le Havre de la Reconstruction et dans l’ambiance qui régnait alors au cœur d’une ville meurtrie.

Il y a Des vies à bâtir , des vies comme une ville à reconstruire tout au long de cette histoire.

Émilien, le jeune architecte parisien nommé au Havre en 1949 alors que tout reste à faire, va peu à peu être hanté par le chantier sur lequel il travaille. Le lecteur le suit dans la cité provisoire François Ier, à l’Atelier des architectes au milieu des plans et des maquettes, dans le hall d’un immeuble et l’appartement des premiers relogés, jusqu’au bord de mer et dans le quartier Danton. Il dialogue avec les architectes de l’Atelier Perret, Jacques Tournant, les habitants qu’il croise.

Troublante impression de suivre les pas de l’architecte pendant la Reconstruction.

En parallèle à l’histoire d’un couple dont on suit aussi l’évolution, Basile Mulciba a fait un remarquable travail de recherche et de documentation pour écrire sur sur la Reconstruction du Havre

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Rencontre Basile Mulciba

L’événement Rencontre Basile Mulciba Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie