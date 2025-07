Rencontre BD avec Olivier Josso-Hamel et Laure Del Pino Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Rencontre BD avec Olivier Josso-Hamel et Laure Del Pino Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

Rencontre BD avec Olivier Josso-Hamel et Laure Del Pino

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-07-12 16:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Venez rencontrer Jean-Baptiste Phou, l’auteur du livre « 80 mots du Cambodge »

Dans le cadre du festival Nature nomade, la Mediathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur Mer accueillera l’auteur Jean-Baptiste Phou.

Au programme

Rencontre avec l’auteur autour de son livre « 80 mots du Cambodge » et de son court métrage « La langue de ma mère ». Les mots de Jean-Baptiste Phou sont autant d’histoires qui racontent le Cambodge et qui évoquent le lien particulier qu’il entretient avec le Cambodge, ses habitants et leur langue. Il nous fait part des difficultés qu’il rencontre pour comprendre le mode de vie et les réactions des gens et pour s’acclimater et s’insérer.

La rencontre sera suivie d’une dédicace de l’auteur. ✍️

À propos de l’auteur

Jean-Baptiste Phou est un écrivain et artiste multidisciplinaire né en France de parents sino-cambodgiens et vivant à Phnom Penh. Avant tout dramaturge et metteur en scène de théâtre, il explore d’autres médiums tels que les textes, le son, l’image et le mouvement.

Ses œuvres abordent les questions de l’identité, de l’exil, d’expérience minoritaire et des séquelles du génocide khmer rouge.

Infos pratiques

Gratuit sur inscription

Durée 1h + 15 min de court métrage

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

