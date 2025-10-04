Rencontre BD : Chroniques de Tunisie Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Rencontre BD : Chroniques de Tunisie Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges samedi 4 octobre 2025.

Rencontre BD : Chroniques de Tunisie Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

En 2008, Anna et Boris, jeunes profs en galère, obtiennent chacun un poste en Tunisie, au grand étonnement de leurs proches. Connaissent-ils la réalité du régime ? Peu importe : ils découvrent la vie d’expats, entre taxis, appels des muezzins et rencontres chaleureuses. Ils sillonnent un pays aux trésors historiques. Mais en décembre 2010, la révolution du jasmin vient tout bouleverser.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie