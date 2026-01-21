Rencontre BD Les Halles en Commun – Quartier LA COURROUZE Rennes Samedi 31 janvier, 16h00 Ille-et-Vilaine

Nous n’irons pas à Angoulême… Mais on sera à Rennes

**Le 31 Janvier aurait dû avoir lieu le festival international de la BD à Angoulême.**

Annulé pour de tristes raisons dont les médias se sont fait écho, des initiatives locales dans toute la France (y compris Angoulême) font rayonner la bande dessinée ce même week-end, pour dire que la bande dessinée est toujours là, et partout.

À Rennes, nous avons décidé d’organiser au pied levé un événement d’une demi-journée alliant stands, ateliers, animations participatives, impros autour du dessin, avec des auteurs et des autrices locales.

Vous pouvez venir y découvrir la créativité locale (édition, micro-édition, fanzinat, assos, auteurs et autrices) et aussi venir dessiner avec nous, ou vous faire dessiner.

**C’est Quand?**————-Le samedi 31 Janvier

**C’est Où?**——————à Grabuge, aux Halles en Commun à la Courrouze, à Rennes

**À quelle heure?**———–de 16h à 21h avec un mini salon de 16h à 19h puis des jeux interactifs et des impros musique-dessin de 19h à 21h

**Avec qui?**

Mara Kabar, Laurent Lefeuvre, Sebastien Lumineau, Mandragore, Laurent Houssin, Marie Karedwen, Ismaël Hadour, Naz,Tofépi, Bé, Ben Ofseth, Lionel Chouin, Sean Falafel, Vincent Normand, KeN, le Collectif la Vilaine, le fanzine Broc et Contre-Ecrou !, Editions Pscht Etanche, L’Oeuf et Presque Lune, la Bande à Bullos, les musiciens Merlin et Ivan Apostolo…

Et y’aura: un atelier BD, un croquirama (une photomaton de dessin), des dessins collectifs, des jeux de dessins, des impros sur le la musique.

Alors à bientôt!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T21:00:00.000+01:00

1

http://www.editions-loeuf.com

Les Halles en Commun – Quartier LA COURROUZE 24 Av. Jules Maniez, 35043 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

