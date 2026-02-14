Rencontre BD – Mansoureh Kamari, Bibliothèque des Capucins / Saint-Michel, Bordeaux

Rencontre BD – Mansoureh Kamari Vendredi 13 mars, 18h00 Bibliothèque des Capucins / Saint-Michel Gironde

Entrée libre

Animée par la journaliste Bénédicte Coudière, suivie d’une séance de dédicace.

Réfugiée politique iranienne, elle se souvient ici de son enfance et de son adolescence sous le joug de la loi islamique. Le récit émouvant et nécessaire qui nous raconte l’impossibilité du droit d’être une femme en Iran. La BD est magnifiée par un superbe dessin doux, poétique. Le dessin de Mansoureh Karami est une arme, implicite comme son titre Ces lignes qui tracent mon corps.

