Rencontre BD – Salomé Lahoche, Bibliothèque des Capucins / Saint-Michel, Bordeaux

Rencontre BD – Salomé Lahoche Dimanche 15 mars, 14h00 Bibliothèque des Capucins / Saint-Michel Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T14:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T14:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:00:00+01:00

Suivie d’une rencontre avec l’autrice, animée par la journaliste Bénédicte Coudière et NousToutes 33.

Salomé Lahoche nous offre avec son dernier titre une BD loufoque et politique. L’autrice s’empare de la figure féministe de la sorcière avec aplomb et une bonne dose d’humour pour un récit déjanté. Entre quête initiatique et aventures nocturnes barrées colorisées par Thaïs Guimard, des problématiques de fonds actuelles sont abordées à travers une histoire loufoque ancrée dans l’univers si singulier de l’autrice, trash, drôle, intelligent et insolent.

Bibliothèque des Capucins / Saint-Michel 10 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez Salomé Lahoche, qui nous présentera son dernier titre Ancolie lors d’une séance de dédicace ✨ BD Bordeaux