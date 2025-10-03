Rencontre BD : Xi Jinping Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T16:00:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T16:00:00

À la découverte de Xi Jinping

Explorez le parcours fascinant de Xi Jinping, de ses débuts discrets à son rôle de leader incontournable, et plongez dans les racines et influences de l’un des dirigeants les plus puissants de Chine. Une rencontre avec l’histoire contemporaine et la politique mondiale.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie