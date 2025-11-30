Rencontre biodiversité au Maharin Parc du Maharin Anglet

Rencontre biodiversité au Maharin

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques

La Direction de l’Environnement, vous propose une découverte du Maharin qui se caractérise par la qualité de ses aménagements.

Véritable poumon vert, le lieu a préservé son caractère boisé, ses berges et son ruisseau.

Un guide naturaliste aura à cœur de vous faire découvrir la biodiversité de ce site.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public. .

