Rencontre biodiversité au Maharin Parc du Maharin Anglet

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
La Direction de l’Environnement, vous propose une découverte du Maharin qui se caractérise par la qualité de ses aménagements.
Véritable poumon vert, le lieu a préservé son caractère boisé, ses berges et son ruisseau.
Un guide naturaliste aura à cœur de vous faire découvrir la biodiversité de ce site.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public. .
Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 izadia@anglet.fr
