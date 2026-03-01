RENCONTRE BOUQUETINS AU COLLÈGE

CDI DU COLLÈGE COLLÈGE DES TROIS VALLÉES Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 18:00:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

À la rencontre de Julien Canet et de son livre Lyre — avec le FSE du collège !

Rencontre autour des bouquetins au collège

Le Foyer Socio-Éducatif du Collège des Trois Vallées à Salies-du-Salat invite Julien Canet, spécialiste du bouquetin dans les Pyrénées.

Il viendra présenter son livre de photographies Lyre, paru en 2024, et partager sa passion pour cet animal emblématique des montagnes pyrénéennes. .

CDI DU COLLÈGE COLLÈGE DES TROIS VALLÉES Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie sylvain.nicolino@ac-toulouse.fr

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English :

Meet Julien Canet and his book Lyre? with the middle school ESF!

L’événement RENCONTRE BOUQUETINS AU COLLÈGE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE