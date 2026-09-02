Rencontre Brèves Littéraires Baladines Salle des fêtes Baladou
samedi 12 décembre 2026 · Salle des fêtes · Baladou
Informations pratiques
Baladou
Rencontre Brèves Littéraires Baladines
Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Evènement regroupant une exposition des Chromatides et des rencontres d’auteurs locaux ou ayant écrit sur des lieux proches, l’accueil de premiers romans, avec un éclectisme dans le choix des œuvres romans, poésie, BD, dessin, jeunesse …Invitée d'Honneur Huguette Tiegna
Evènement regroupant une exposition des Chromatides et des rencontres d’auteurs locaux ou ayant écrit sur des lieux proches, l’accueil de premiers romans, avec un éclectisme dans le choix des œuvres romans, poésie, BD, dessin, jeunesse …Invitée d'Honneur Huguette Tiegna
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Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 73 00 11 72
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English :
An event featuring an exhibition by the Chromatides and meet-and-greets with local authors or those who have written about nearby places, showcasing debut novels, with an eclectic selection of works: novels, poetry, comics, illustrations, and children’s books?Guest of Honor: Huguette Tiegna
L’événement Rencontre Brèves Littéraires Baladines Baladou a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne