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AGENDA · Baladou

Rencontre Brèves Littéraires Baladines Salle des fêtes Baladou

samedi 12 décembre 2026 · Salle des fêtes · Baladou

Rencontre Brèves Littéraires Baladines Salle des fêtes Baladou

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
75 route de Martel
Ville
46600 Baladou
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Baladou

Rencontre Brèves Littéraires Baladines

Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Evènement regroupant une exposition des Chromatides et des rencontres d’auteurs locaux ou ayant écrit sur des lieux proches, l’accueil de premiers romans, avec un éclectisme dans le choix des œuvres romans, poésie, BD, dessin, jeunesse …Invitée d'Honneur Huguette Tiegna

Evènement regroupant une exposition des Chromatides et des rencontres d’auteurs locaux ou ayant écrit sur des lieux proches, l’accueil de premiers romans, avec un éclectisme dans le choix des œuvres romans, poésie, BD, dessin, jeunesse …Invitée d'Honneur Huguette Tiegna

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Salle des fêtes 75 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 73 00 11 72 

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English :

An event featuring an exhibition by the Chromatides and meet-and-greets with local authors or those who have written about nearby places, showcasing debut novels, with an eclectic selection of works: novels, poetry, comics, illustrations, and children’s books?Guest of Honor: Huguette Tiegna

L’événement Rencontre Brèves Littéraires Baladines Baladou a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne