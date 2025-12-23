Rencontre Bruno Lecoquierre, La Galerne Le Havre
vendredi 23 janvier 2026.
Rencontre Bruno Lecoquierre
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
18:00:00
Charles de Foucauld a eu plusieurs vies. Les grandes étapes sont bien connues, depuis la tumultueuse période militaire jusqu’au départ pour le Sahara en 1901, en passant notamment par le voyage au Maroc, la conversion à Saint-Augustin et la vie de trappiste.
Bruno Lecoquierre, professeur émérite de géographie à l’université Le Havre Normandie, spécialiste des mobilités au Sahara, s’intéresse dans ce livre à la période de Tamanrasset, entre 1905 et 1916
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
