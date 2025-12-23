Rencontre Bruno Lecoquierre, La Galerne Le Havre

Rencontre Bruno Lecoquierre

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Charles de Foucauld a eu plusieurs vies. Les grandes étapes sont bien connues, depuis la tumultueuse période militaire jusqu’au départ pour le Sahara en 1901, en passant notamment par le voyage au Maroc, la conversion à Saint-Augustin et la vie de trappiste.

Bruno Lecoquierre, professeur émérite de géographie à l’université Le Havre Normandie, spécialiste des mobilités au Sahara, s’intéresse dans ce livre à la période de Tamanrasset, entre 1905 et 1916

Sur inscription .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

